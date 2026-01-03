Primavera, Milan-Roma: le formazioni ufficiali

Oggi alle 12:23
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN: Longoni, Perera, Colombo, Valdimirov, Tartaglia, Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta, Scotti, ontani, Di Siena. A disp.: Bianchi, Piermarini, Dotta, Grilli, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cullott, Cissé, Castiello, Vechiu. All.: Renna.

ROMA: De Marzi, Marchetti, Ltti, Seck, Di Nunzio, Bah, Arena, Terlizzi, Panico, Sangaré, Forte. A disp.: Marcaccini, Della Rocca, Zinni, Belmonte, Sugamele, Morucci, Scacchi, Cama, Maccaroni, Paratici, Sarac. All.: Guidi.