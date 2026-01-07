Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Parma

Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-ParmaMilanNews.it
Oggi alle 14:19La Primavera
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Parma, match valdio per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. Fischio d’inizio alle 14.30.

MILAN PRIMAVERA (4-3-3): Longoni; Cullotta, Colombo, Vladimirov, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi, Angelicchio; Scotti, Lontani, Ossola. A disp.: Bianchi, Del Forno, Dotta, Seedorf, Zaramelia, Perera, Borsani, Nolli, Petrone, Cisse, Vechiu. All. Renna

PARMA: Astaldi, Mena, Mikolajewski, Cardinali, Plicco, Drobnic, Conde, Trabucchi, Konaté, Marchesi, Alinovi. A disp.: Casentini, Pajsar, Vranici, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo. All. Corrent