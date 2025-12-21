Primavera, Napoli-Milan: le formazioni ufficiali. Le scelte di mister Renna

Diciottesima giornata e ultima partita del 2025 per il Milan Primavera di mister Giovanni Renna che oggi è ospite del Napoli, squadra che insegue i rossoneri a due punti di distanza. Una gara molto importante per la formazione milanista che è tornato alla vittoria nel corso della settimana contro il Parma per 2-0. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp.: Lattisi, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, D'Angelo, Anic, Eletto, De Martino, Saviano, Maida. All. Rocco

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. A disp.: Faccioli, Catalano, Pagliei, Dotta, Grilli, Seedorf, Di Maria, Nolli, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Renna