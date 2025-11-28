Domenica c'è il derby Primavera tra Inter e Milan: fischio di inizio alle ore 13.00

Domenica c'è il derby Primavera tra Inter e Milan: fischio di inizio alle ore 13.00MilanNews.it
Oggi alle 07:40La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Dopo quello tra le prime squadre, questo weekend ci sarà un altro derby, quello tra le due formazioni Primavera. La squadra di Giovanni Renna affronterà quella di Benito Carbone presso il centro sportivo nerazzurro in un match che vede l'Inter partire favorito sul Milan, reduce comunque da un pareeggio più che convincente contro la Fiorentina prima in classifica. 

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1 prima della 13esima giornata: 

Fiorentna 25pt
Parma 24
Roma 23
Genoa 22
Cesena 21
Atalanta 21
Sassuolo 20
Inter 19
Monza 19
Hellas Verona 18
Juventus 18
Milan 17
Bologna 16
Lecce 13
Frosinone 12
Lazio 11
Cagliari 10
Napoli 10
Torino 8
Cremonese 4