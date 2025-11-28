Domenica c'è il derby Primavera tra Inter e Milan: fischio di inizio alle ore 13.00
MilanNews.it
Dopo quello tra le prime squadre, questo weekend ci sarà un altro derby, quello tra le due formazioni Primavera. La squadra di Giovanni Renna affronterà quella di Benito Carbone presso il centro sportivo nerazzurro in un match che vede l'Inter partire favorito sul Milan, reduce comunque da un pareeggio più che convincente contro la Fiorentina prima in classifica.
Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1 prima della 13esima giornata:
Fiorentna 25pt
Parma 24
Roma 23
Genoa 22
Cesena 21
Atalanta 21
Sassuolo 20
Inter 19
Monza 19
Hellas Verona 18
Juventus 18
Milan 17
Bologna 16
Lecce 13
Frosinone 12
Lazio 11
Cagliari 10
Napoli 10
Torino 8
Cremonese 4
Pubblicità
La Primavera
Campionato Primavera 1, anticipi e posticipi dalla 18^ alla 22^ giornata: ecco quando si giocherà il derby di Milano
Il dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono di Luca Serafini
Le più lette
3 Allegri ironico: "I portieri non si possono invertire, uno è tesserato per il Milan e uno è tesserato per l'inter..."
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Jallet (Canal +): "Maignan? Sentendone parlare in nazionale, avrà voglia di Premier. Sostituto? Meglio Restes di Meslier"
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com