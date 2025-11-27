esclusiva mn Jallet (Canal +): "Maignan? Sentendone parlare in nazionale, avrà voglia di Premier. Sostituto? Meglio Restes di Meslier"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l'ex difensore di Francia, PSG, Lione, Nizza, Lorient e Amiens Christophe Jallet, oggi consulente di Canal +. Si è parlato di Mike Maignan e del suo futuro, che potrebbe essere al Milan o altrove visto il contratto in scadenza del francese.

Jallet, come giudica la prestazione di Maignan nel derby di Milano? Inutile dire che questo è un altro Mike rispetto al recente passato...

"Meglio che in passato non saprei, ma in ogni caso attualmente è enorme! Le ultime 2-3 stagioni per lui sono state un po' più complicate ma ha avuto un ottimo inizio di stagione con il Milan e la Francia. Nel derby ha parato un rigore permettendo al Milan di vincere. È tornato ai suoi livelli e in ogni caso è uno dei più grandi portieri al mondo".

Come abbiamo visto con Rashford, Salah e tanti altri in passato un giocatore a cui scade il contratto spesso dà il meglio di sé perché voglioso di mettersi in vetrina per attutare eventuali corteggiatori e essere coperto d'oro... Il fatto che va a scadenza di contratto fra un anno gioca sulla motivazione di Maignan?

"Fino ad un certo punto... perché un giocatore a fine contratto non può assolutamente permettersi di farsi male che sia per trovare un nuovo club o per guadagnarsi il rinnovo nel club attuale. E poi deve essere il più performante possibile. A proposito di Maignan, il suo futuro è ancora incerto per ciò che riguarda il contratto. Poi è innegabile che quando sei in questa situazione ti si aprono tante porte. Ma io sono convinto la sua vera motivazione era solo tornare di tornare ai massimi livelli".

A giugno voleva andare al Chelsea prima di ripensarci dopo che i due club non hanno trovato l'accordo. È improbabile che resti al Milan oltre giugno 2026?

"Non lo so, ma il progetto sportivo conterà tanto nella valutazione finale. Se il Milan, come sembra, ritroverà la sua grandezza allora perché non rimanere? Però allo stesso tempo una nuova sfida ti fa evolvere e crescere... e Mike forse ne avrà voglia. Solo lui lo sa".

Ha messo gli occhi sulla Premier League?

"Forse avrà voglia di scoprire la Premier League. Quando è in nazionale ne sente parlare tanto visto che tanti francesi vi militano. Mike è un grande portiere e poco importa dove andrà lui continuerà a essere fortissimo. Gli auguro il meglio".

Nel sentire collettivo fa già parte dei più grandi portieri francesi come Olmeta, Ettori, Lama, Barthez e Lloris secondo te?

"Il numero di partite che ha fatto fin qui in nazionale e l'impatto con adosso la maglia della Francia parlano chiaro. Ma adesso gli manca di vincere un titolo... e tocca a lui andarselo a cercare da titolare. Se lo farà spunterà un altra casella in questa classifica. Il Mondiale è alle porte e sappiamo che per vincerlo ci vuole un grande portiere e lui lo è".

Per l'eventuale dopo-Maignan meglio Guillaume Restes del Tolosa o Ilan Meslier del Leeds?

"Conosco meglio Guillaume visto che faccio parte dell'under 21 francese (Jallet è nello staff, ndr). Meslier l'ho visto giocare con l'Under 21 e al Leeds. Dipende dal tipo di caratteristiche che stai cercando...

Ovvero?

"Meslier è più smilzo e magrolino, Restes più potente. Difficile scegliere ma io mi butterei su Guillaume perché mi dà più certezze".

Ma con Restes ancora non si sa come andrà a finire: sarà il nuovo Maignan oppure il nuovo Alban Lafont, il "Donnarumma francese" con un passato alla Fiorentina che non ha mantenuto la promesse e oggi gioca fa il secondo al Panathinaikos?

"Nessuno lo sa, questo ce lo dirà il futuro. C'è ancora tempo... però finché giocherà sarà sempre Mike ad essere il titolare".