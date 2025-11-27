Milan, Gimenez al West Ham può sbloccare Franculino: costa 40 milioni

Il Milan sembra ormai convinto a tornare sul mercato per prendere un grande attaccante, soprattutto se a gennaio i rossoneri dovessero essere ancora tra le prime della classifica e dunque in piena lotta per lo scudetto. Le difficoltà di Santiago Gimenez, ancora a secco in campionato e apparso molto sfiduciato in questa prima parte della stagione, sono evidenti e per questo Max Allegri avrebbe chiesto alla società di avere un nuovo numero 9.

OCCHI SU FRANCULINO - Secondo Tuttosport, un nome che piace molto in questo momento a Casa Milan è quello di Franculino, giocatore classe 2004 che in questa annata ha già segnato 19 gol con la maglia del Midtjylland. Stasera i tifosi milanisti potranno vederlo nel match di Europa League contro la Roma, che è un altro club che è sulle tracce del centravanti della Guinea-Bissau che ha anche il passaporto portoghese e potrebbe quindi essere tesserato da comunitario. La valutazione del suo cartellino è comunque già piuttosto alta: i danesi chiedono infatti 40 milioni di euro.

IL WEST HAM SU GIMENEZ - I dirigenti del Milan lo guarderanno anche loro con grande attenzione contro i giallorossi, consapevoli però che prima di andare all'eventuale assalto di Franculino dovranno trovare una nuova sistemazione a Gimenez. Una mano ai rossoneri potrebbe arrivare dall'Inghilterra, in particolare dal West Ham che ha già manifestato il suo interesse per l'attaccante messicano che è attualmente ai box a causa di un problema alla caviglia.

