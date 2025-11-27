Milan, Pulisic in dubbio per la Lazio. Saelemaekers ok, Gimenez verso un nuovo forfait

C'è un po' di apprensione in casa rossonera in merito alle condizioni di Christian Pulisic che ieri si è fermato durante l'allenamento per un affaticamento muscolare. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma la situazione verrà monitorata, senza comunque escludere a priori l’assenza nell’anticipo di sabato contro la Lazio. 

SAELEMAEKERS OK - Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante americano, reduce dal gol vittoria nel derby contro l'Inter, verrà valutato giorno dopo giorno e dunque non può essere certa al 100% la sua presenza in campo contro i biancocelesti. Tra oggi e domani se ne saprà certamente di più. Anche Alexis Saelemaekers ha dovuto interrompere ieri l’allenamento a causa di un fastidio alla schiena, ma le sue condizioni non preoccupano più di tanto e contro la Lazio dovrebbe essere regolarmente al suo posto sulla fascia destra

SANTI VERSO IL FORFAIT - Sabato non sarà sicuramente tra i convocati Zachary Athekame, così come è molto probabile l'assenza anche di Santiago Gimenez, che non ha ancora smaltito il problema alla caviglia e continua a lavorare a parte a Milanello. Se oggi non tornerà ad allenarsi in gruppo, il centravanti messicano, out ormai da un mese (ultima presenza contro l'Atalanta il 28 ottobre), sarà quasi impossibile vederlo in campo sabato a San Siro contro la Lazio di Sarri. 
 