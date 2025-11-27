Zazzaroni: "I ventenni non possono raccontare nulla. Serve qualcuno di interessante come Modric"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di Luka Modric indicandolo come uno di quei profili che avrebbe il piacere di intervistare:

"Uno che può dirmi delle cose. Non ho mai intervistato dei ventenni, che non possono raccontare nulla. Serve qualcuno di interessante, magari Modric, fatto in una certa maniera è interessante. E poi chi può far casino è Lautaro, che può raccontare cose diverse".