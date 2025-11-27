Gimenez sui social: "Disciplina, costanza e pazienza..."
Santiago Gimenez è ancora alle prese con un infortunio alla caviglia che lo starebbe tormentando da un po' di tempo. Dopo aver saltato Parma prima della sosta e il derby di domenica scorsa, l'attaccante messicano sarà indisponibile anche per la sfida in programma sabato sera contro la Lazio perché non ancora al 100%, come conferma anche il fatto che non sia ancora tornato ad allenarsi in gruppo.
Il recupero del Bebote viaggia però spedito, come confermato dall'attaccante stesso sui propri canali social, che postando una serie di foto che lo ritraggono durante una seduta di fisioterapia, ha scritto in didascalia "Disciplina, costanza e pazienza...", scatendando l'affetto dei tifosi rossoneri nei commenti lo hanno spronato a tornare il prima possibile e più carico che mai.
