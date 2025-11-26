Secondo Rocchi, giusto togliere il rigore alla Juve contro la Fiorentina. Molta irritazione su Sottil

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Il rigore su Vlahovic non c'è, la revisione al Var è corretta, ma è un episodio complesso perché anche la mia prima impressione, come Doveri, era stata quella di dare rigore". Così Gianluca Rocchi, designatore CAN, durante Open Var, un format di DAZN, FIGC, AIA con la collaborazione di Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio, commenta la decisione di revocare il penalty assegnato alla Juventus nel match con la Fiorentina per un contatto tra Marì e Vlahovic. "Non è che se l'arbitro ha deciso, allora il Var non può intervenire - ha aggiunto -. Il Var può intervenire su tutto. Negli anni ci siamo adattati al protocollo e il nostro utilizzo del Var è cambiato rispetto a sette anni fa. Dobbiamo andare verso la decisione giusta. L'equilibrio di questo campionato bellissimo ci impone che ogni rigore che fischiamo deve esserlo al 100%". "E poi ancora: "Quando sento dire che un rigore non è un granché ma andrebbe lasciato mi preoccupo.

Come mi preoccupo quando sento dire che è meglio non fischiare niente. Noi non possiamo non prendere decisioni perché il nostro ruolo è decidere". Spostandosi poi sul gol annullato a Sottil in Lazio-Lecce dice di "non esser contento della scelta" perché "ci saremmo aspettati una on field review". "Quel che mi infastidisce - prosegue - è che è l'ennesimo episodio in cui un giocatore viene sfiorato sul petto, si tocca il volto e inganna l'arbitro. Il Var doveva intervenire. Al di là che non è fallo, dobbiamo combattere questo tipo di atteggiamento che è completamente sbagliato". (ANSA).