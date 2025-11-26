Buona la prima in Champions per Palladino: l'Atalanta vince 3 a 0 contro l'Eintracht

Dopo la brutta sconfitta di Napoli l'Atalanta ha immediatamente rialzato la testa in questa quinta giornata di Champions League. Dopo un'ora di gioco piuttosto equilibrata, la formazione di Raffaele Palladino è riuscita a portare dalla sua l'inerzia della partita chiudendola difatti in 5 minuti: prima Ademola Lookman (60'), poi Ederson (62') ed infine De Ketelaere (65') hanno regalato all'ex tecnico della Fiorentina la prima vittoria alla guida della Dea.

Un successo, quello di Francoforte contro l'Eintracht, che vale tantissimo in chiave qualifcazione, visto che grazie a questi 3 punti l'Atalanta sale al decimo posto in classifica a pari punti con lo Sporting ottavo, ultimo posto disponibile per l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions.