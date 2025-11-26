Inter beffata allo scadere da Gimenez: l'Atletico vince 2 a 1

Dopo la sconfitta nel derby l'Inter di Christian Chivu perde anche in Champions League contro l'Atletico Madrid. Decisivo il guizzo di testa a tempo praticamente scaduto di Gimenez, che ha sfruttato nel migliore dei modi il corner conquistato dai suoi nel finale per l'appunto.

Al gol iniziale di Baena (10') ha risposto meritatamente Zielinski (53') nel corso della ripresa. Per la mole di gioco creata l'Inter avrebbe meritato sicuramente di più, ma proprio come successo nel derby a spuntarla è alla fine chi ci ha creduto di più, al netto delle difficoltà avute nel corso della partita.