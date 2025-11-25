Maignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso

vedi letture

Vincere il Derby in casa dell’Inter con un rigore parato a Calhanoglu è stato esaltate per i tifosi del Milan. Il tabù della stracittadina ora è tutto in casa nerazzurra, da oltre 580 giorni senza vincere un duello con i rossoneri. Il capolavoro tattico di Max Allegri è sotto gli occhi di tutti. Ha lasciato il pallino del gioco ai nerazzurri, il Diavolo si è difeso in maniera ordinata e compatta e poi è ripartito con le sue armi letali. Non a caso a decidere il Derby è stato Christian Pulisic, giocatore che è mancato tantissimo alla squadra. Il tecnico livornese si conferma un ottimo stratega specialmente negli scontri diretti. Contro le prime cinque della classe le ha vinte tutte, e questo è un segnale di come il Diavolo abbia le carte in regola per essere competitivo fino all’ultimo turno di campionato. Servirebbe migliorare il trend contro le piccole per essere davvero in linea con una media da scudetto. Contro l’Inter, inoltre, è arrivata la centesima vittoria sulla panchina del Milan per Allegri, considerando tutte le competizioni.

Ma il protagonista assoluto della partita è stato Mike Maignan con almeno tre interventi decisivi. I primi due sulle conclusioni di Thuram e Lautaro, tuttavia la perla assoluta è arrivata su calcio di rigore. Super Mike ha salvato il suo Milan con una paratona su Calhanoglu, specialista dal dischetto. Il duello è stato soprattutto psicologico, con la prima mossa di Maignan che ha invitato l’ex rossonero a calciare alla sua destra, allo stesso tempo ha lasciato più spazio per calciare proprio nella parte destra della porta. Il turco è andato a botta sicura ma all’ultimo Mike si è spostato e con un balzo felino ha salvato la porta dalla rete del pareggio. Per un intervento del genere serve fiducia nei propri mezzi, abilità tecnica e parecchio studio. A Milanello con il preparatore dei portieri Filippi ci sono state esercitazioni particolari proprio in vista del derby. In generale le parate di Maignan sui rigori stanno aumentando proprio grazie al contributo del nuovo collaboratore di Allegri. E infatti dopo lo specialista Dybala, il francese ha fermato anche Calhanoglu, evidentemente destabilizzato dalla strategia adottata da Maignan.

Ora però tutti i tifosi rossoneri si chiedono: ma il Milan davvero perderà Mike a zero nel mese di giugno? Il rischio c’è ed è anche grosso, ma Tare e Allegri stanno provando a lavorarci. L’opera di convincimento non sarà facile ma già in estate il direttore sportivo e l’allenatore sono stati importanti per la permanenza del portiere durante la trattativa tra Chelsea e Milan. Servirebbe un’opera di mediazione, oltre che un importante ingaggio. Sarebbe un errore perdere un portiere cosi forte, e tra le squadre interessate a Maignan oltre alle formazioni di Premier League ci sarebbe anche la Juventus.