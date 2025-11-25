Pardo su Pulisic: “Innamorato di questo giocatore. Non solo fortissimo, anche continuo”

Il match winner del derby è stato ancora lui, Christian Pulisic che, nella sua carriera al Milan ha già segnato 3 gol ai rivali nerazzurri, tra l'altro vincendo tutte e tre le partite in cui l'americano ha segnato. Anche ieri, reduce dal recupero definitivo dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa 1 mese , ha giocato una grande partita e non solo per il gol: grande quantità mischiata alla solita qualità sopraffina, gol, sacrifico... insomma un giocatore che fa eccome tutta la differenza del mondo. Sarà sicuramente d'accordo Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista di DAZN che tramite i suoi social, ha dichiarato tutto il suo amore calcistico per il numero 11 rossonero. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Io sono innamorato di Pulisic lo posso dire, è un giocatore che mi fa impazzire. La mia idea di Pulisic è sempre la stessa, fantasista nazionale. Il giocatore di grande fantasia di solito, è normale, sono giocatori ondivaghi, tendono ad essere discontinui. Pulisic tra i giocatori di talento è uno dei più continui in assoluto e stasera l'ha decisa lui, Sommer sbaglia o meglio fa quello che potrebbe fare, ma soprattutto il paragone con Maignan, nella serata, è molto difficile"