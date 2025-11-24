Pedullà: “La difesa è stata eccellente. Allegri ha trasmesso il gusto di essere squadra”

L'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedulla, ha commmetanto nel suo canale YouTube la partita di ieri tra Inter e Milan vinta per 1-0 dai rossoneri grazie al gol di Puslici e alle grandi parate di Mike Maignan. Pedulla ha analizzato l'andamento della partita e le prospettive future della squadra rossonera. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Il Milan si gode questa notte perchè l'ha giocata sull'onda della maniacale organizzazione tattica che ti deve portare ad essere pronto quando devi colpire. Il primo tempo è stato un andamento più Inter che Milan come dicevo perchè il Milan aveva studiato questo piano di gara, probabilmente mancava qualcosa nel repertorio e nelle strategie che erano state studiate da Allegri, magari qualche ripartenza in più, cercare di fare male quando si aprivano degli spazi, cosa riuscita raramente. La difesa ha avuto due eccellenti interpreti, sia Pavlovic che Gabbia. Gabbia è cresciuto moltissimo, ormai è un leader. Pavlovic nonostante l'episodio nel secondo tempo ha giocato una partita secondo me all'altezza e l'Inter strada facendo si è innervosita. Nel secondo tempo sembrava che l'Inter sapeva che poteva capitare l'episodio perchè non ha avuto la stessa intensità per poter far male al Milan. Il rigore è una genialità di Maignan che tra l'altro sbaglia il sue rigore in carriera. Io mi chiedo come uno come Maignan, che il Milan legittimamente ha trattenuto la scorsa estate, possa non rinnovare. Bisogna fargli un vitalizio. Maignan e Svilar sono tra i più forti d'Europa. Oggi Leao ha giocato molto al servizio della squadra, è entrato nella sponda del gol"

Sulle prospettive del Milan - "Di sicuro Allegri ha ritrovato tutte le energie, la mentalità, per ripartire, e ha trasmesso alla squadra il gusto di poter essere squadra, indipendentemente che ti possa piacere o non ti possa piacere, ma questo tipo di calcio è redditizio. Io non so se sarà da scudetto, è un campionato talmente equilibrato ma il Milan non ha la Champions"