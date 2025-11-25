Caressa: “Allegri ha sistemato la difesa che subiva troppo. Suo stile di gioco prolifico contro le big”

Il giorno dopo il derby di Milano vinto dai rossoenri per 1-0, Fabio Caressa ha commentato tramite un video sul suo canale YouTube la prestazione dei rossoenri e la preparazione della partita da parte di Massimiliano Allegri che, con la sua solita idea tattica, è riuscito a difendersi dagli attacchi dell'Inter e a ripartire per fare male e di fatto vincere la partita. Questo il commento del giornalista di Sky:

"Il Milan ha vinto il derby giocando proprio in maniera allegriana giocando di corto muso. Si è difeso con grande equilibrio e poi è riuscito a segnare in contropiede, devo dire anche grazie a Sommer. Il Milan ha dimostrato che questo stile di gioco funziona molto negli scontri diretti quando gli avverarsi tendono più a venirti addosso. La Roma era venuta molto addosso la Milan nel primo tempo, l'Inter è venuta molto addosso, poi però il Milan riesce a tenere. Un po' perchè Allegri ha fatto una scelta: quando è arrivato ha visto che la difesa subiva troppo, rischiava troppo e quindi ha stretto la squadra ed è una delle 4 squadre che gioca più bassa in Serie A. Quindi l'ha proprio preparata così, in questo modo. Tra l'altro con Leao e Pulisic quindi sfruttando molto la corsa. A Leao sta chiedendo un lavoro diverso, cioè non chiede di recuperare ma comunque di stare attento anche perchè sono loro che chiamano la prima difesa, e un po' Leao gli sta dando. Sopratutto poi ha recuperato Rabiot che da molta copertura a Leao. Questo ha fatto si che l'Inter attaccasse molto più da sinistra che da destra."