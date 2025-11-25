Gallinari commenta su Instagram: “Derby speciale anche da lontano”

Il derby di Milano, andato in scena domenica sera a San Siro, è stato vinto ancora dai rossoneri che grazie al gol di Pulisic e alle grandissime parate di Mike Maignan, incluso il rigore parato a Calhanoglu a minuto 74, hanno sorpassato i rivali cittadini in classifica e si sono portati a -2 punti dalla Roma capolista. La partita più bella per distacco del nostro campionato e una delle partite più viste e affascinanti in assoluto è da sempre trasmessa in mondovisione, più di 200 i paesi collegati in questa occasione. Tifosi e appassionati da tutto il mondo arrivano ogni anno a San Siro per assistere dal vivo a uno spettacolo simile e tantissimi altri milioni di persone, in giro per il mondo, si connettono per guardare la sfida tra le due rivali milanesi che regala sempre grandissime emozioni.

Tra queste milioni di persone, tanti sono i tifosi rossoneri sparsi in giro per il mondo, ne è un esempio il cestista Danilo Gallinari, grande tifoso rossonero che, con un post sul suo profilo Instagram, ha commentato la vittoria dei rossoneri così: "Un derby speciale anche dall'altra parte del mondo. La maglia era pronta... io anche!"