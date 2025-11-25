Ravezzani fa notare: “Maignan non è fortuna, ma merito del Milan che ce l’ha"

vedi letture

Nel post partita del derby, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Christian Pulisic e al rigore parato da Maignan a Calhanoglu, al minuto 74, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato così il match e la prestazione delle due squadre e di alcuni singoli, uno si tutti Mike Maignan, protagonista indiscusso della partita. Queste le sue parole:

"Non dobbiamo dimenticare che le teoria di calcio di Allegri, funzionano anche avendo una grande dose di fortuna, perchè diciamo la verità sei palloni che sono finiti sul palo o se non ci fossero stati i miracoli di Maignan, probabilmente la partita sin dall'inizio avrebbe preso una piega diversa e magari si sarebbe vista vincere l'Inter con 1/2 gol di scarto almeno. Però la fortuna bisogna andarsela a cercare e soprattuto quando si parla di valori delle squadre, non dobbiamo dimenticarci che le squadre sono fatte da 11 giocatori, il primo del quale porta sulla schiena il numero 1 cioè il portiere. Ecco, iniziare una stagione con un portiere fantastico, è sicuramente più produttivo che iniziarla con un portiere in chiara fase di declino. La differenza del risultato l'ha fatto il portiere del Milan e quindi non è solo fortuna ma anche un merito del Milan avere in porta un giocatore enormemente superiore a quello dell'Inter. Il Milan dovrà abituare i propri tifosi a partite di questo tipo per il resto della stagione. Si pensa e si spera che Rabiot possa migliore, ma esattamente come abbiamo visto con l'Inter, abbiamo visto il Milan giocare così anche con squadre meno importanti dell'Inter e qualche volta balbettare quando doveva costruire lui il gioco."

Sull'attacco - "Con tutta la volontà di Allegri di essere particolarmente attento sulla fase difensiva, abbiamo visto per l'ennesima volta che quando deve entrare un giocatore di Pulisic, eccellente, il più forte del Milan, quando entra qualcuno al posto suo o di Leao c'è un crollo totale. Nkunku è stato imbarazzante in certe fasi. Va detto Gimenez non sta dando il suo apporto e quindi entrambi sono sotto le aspettative che deve avere un club serio"