Caressa sicuro: “Milan pretendente per lo scudetto, ma deve saper cambiare modo di giocare”
Il giorno dopo il derby di Milano vinto dai rossoenri per 1-0, Fabio Caressa ha commentato tramite un video sul suo canale YouTube la prestazione dei rossoenri e la preparazione della partita da parte di Massimiliano Allegri che però, secondo il giornalista di Sky, non può bastare per vincere lo scudetto. Vediamo nel dettaglio il suo commento:
"Il Milan se vuole arrivare in alto in classifica, perchè secondo me è una delle candidate per la vittoria dello scudetto, deve riuscire a giocare in maniera diversa con le squadre che non vengono. Non è solo una questione di concentrazione, è anche il fatto che le squadre più piccole ti aspettano e quindi ti concedono meno spazi. Quindi la possibilità di andare in verticale e sfruttare i contropiedi, tra l'altro il Milan è una delle prime squadre in Europa a costruire ripartenze, diventa più complicata, quindi deve crescere dal punto di vista della manovra e dell'ultimo passaggio. Ieri ogni tanto qualche scelta in momenti decisivi e qualche ultimo passaggio tecnicamente non è riuscito. Questo è il salto di qualità che Allegri deve fare dopo aver messo apposto le questioni difensive, per essere veramente competitivo".
