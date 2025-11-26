La difesa rossonera ha alzato il muro: così Max ha cambiato tutto

vedi letture

Sin dal suo ritorno al Centro Sportivo di Milanello, lo scorso luglio, Massimiliano Allegri ha avuto le idee molto chiare: il primo lavoro sul piano tattico da fare su un Milan ferito da una stagione disastrosa, era di tipo difensivo. Oggi, 4 mesi dopo, si può tranquillamente dire che i lavori del tecnico livornese e del suo staff stanno dando i loro frutti, forse anche più di quelli che si poteva immaginare.

Stessi uomini, risultato diverso

Al netto della partenza di Thiaw che, se vogliamo è stato un indebolimento del reparto rossonero, il Milan quest'anno schiera praticamente gli stessi uomini su cui poteva contare la passata stagione. C'era Matteo Gabbia e c'era Strahinja Pavlovic, con meno frequenza anche causa infortuni c'era pure Fikayo Tomori. Il rendimento però è totalmente opposto e questo non può che essere merito solamente di una persona: Massimilaino Allegri. Oggi il punto di forza del Milan, ancora da affinare e migliorare, è l'equilibrio generale della squadra, mai troppo lunga e mai troppo scomposta. Su questo si sapeva, scegliendo il livornese, che si andava incontro a un garante dell'ordine in campo.

0,55

A testimonianza di tutto questo, un dato molto significativo che viene riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Con il trio titolare in campo, Tomori, Gabbia, Pavlovic, il Milan ha giocato 9 partite di Serie A complessive e ha subito 5 gol: una media di 0.55 gol incassati ogni partita. Fa specie confrontare questo dato con quello che emerge quando almeno uno dei tre non è stato in campo dall'inizio: è successo solamente in tre occasioni e il Diavolo ha subito 4 reti, il che fa registrare una media di 1.3 gol incassati ogni gara. Numeri importanti ma soprattutto ancora migliorabili che fanno capire: in primis l'importanza di un tecnico come Allegri, in secondo piano i margini di miglioramento di questa rosa.