Morfeo: "Il calcio di oggi mi fa schifo, non tornerei mai. Lo trovo un mondo falso"

Domenico Morfeo, ex giocatore tra le tante anche del Milan è stato intervistato così alla Gazzetta dello sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

Un rimpianto

"Mi dispiace non essere sempre stato un professionista. Avessi avuto un’altra testa, chissà dove sarei arrivato. Mi è mancato quello, non mi piaceva correre né allenarmi".

In carriera ha fatto da spalla a tanti grandi centravanti. Un flash per ognuno. Gilardino?

"A Parma con Gila ci siamo divertiti. Pensi che in allenamento non lo voleva nessuno, non segnava manco con le mani. Poi si fece male Adriano e lui iniziò a buttarla dentro a raffica. Quanti assist gli ho fatto...".

Si dice che Inzaghi le diede 5 milioni dopo aver vinto la classifica cannonieri con l’Atalanta nella stagione 1996-1997.

"Che fatica vedere Pippo tirare fuori i soldi... diciamo che era un po’ tirchio. Ma a Reggio, prima dell’ultima partita, mi disse che se lo avessi aiutato a vincere la classifica dei cannonieri mi avrebbe dato 5 milioni di lire. Segnò due gol e mi staccò l’assegno in spogliatoio. Portai a cena tutta la squadra, sono sempre stato generoso".

Il calcio oggi le manca?

"No, anzi mi fa schifo quello che vedo. Non tornerei mai. Lo trovo un mondo falso".