Romondini: "Milan da scudetto se a gennaio fa le operazioni giuste"

vedi letture

A TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Fabrizio Romondini, il quale ha parlato così del Milan di Allegri e della Roma di Gasperini e delle loro chance scudetto: "In ottica Scudetto vedo il Milan, se a gennaio fa le operazioni giuste, può puntarci. Ma questi due allenatori stanno facendo bene senza avere il classico bomber. E sotto questo aspetto ha fatto il lavoro migliore Gasperini, che è arrivato in una piazza difficile, ha creato identità e ha valorizzato i giocatori. Soulé oggi è un giocatore importante, decisivo, fa delle cose concrete. Oggi fa paura. E poi la Roma gioca bene, prende pochi gol, ed è merito dell'allenatore. Così come per il Milan. Sul mercato entrambe devono fare qualcosa. La Roma meno, perchè se ritrova Ferguson o Dovbyk, può fare ancora più male alle avversarie".

Sono stati anche fortunate Milan e Roma, ma Maignan e Svilar sono forti...

"Parlo più di episodi che ti girano bene, più che di fortuna. Il rigore parato è anche merito del portiere. Ad oggi comunque scelgo la Roma, ma solo per un motivo: perchè gli scudetti si vincono con le piccole e ha dimostrato di essere sempre la stessa, mentre il Milan ha dimostrato grande carattere con le big ma ha anche sbagliato con le piccole".

