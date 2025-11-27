Brignoli ricorda il gol al Milan: "Episodio più unico che raro. È bello essere ricordato per quello"
MilanNews.it
Intervistato dai colleghi di Sky Sport alla vigilia della sfida di Conference League tra il suo AEK Atene e la Fiorentina, l'ex portiere del Benevento Alberto Brignoli ha ricordato il gol che nel dicembre del 2017 segnò con la maglia dei campani al Milan di Gennaro Gattuso, rete fra le altre cose decisiva per regalare all'allora formazione di De Zeri il primo storico punto in Serie A:
“Quell'episodio fu più unico che raro. È bello essere ricordato per quello, mi fa piacere. Ma ormai è passato. A Gattuso non posso solo che fare un grosso in bocca al lupo nella speranza di rivedere la Nazionale al Mondiale, ho anche tanti ex compagni in squadra e se lo meritano”.
