Viviano: "Ho sentito gente che parla di portieri invertiti, ma Maignan ce l'ha il Milan. È un fattore..."

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex portiere di Sampdoria e Palermo, fra le altre, Emiliano Viviano, ha parlato di Milan spegnendo anche qualche critiche che gli è stata rivolta contro per un commento (un po' spinto) fatto sul derby di domenica scorsa.

Come l'hai trovato al Milan?

"La scelta di prendere Allegri è stata perfetta, perché dopo un momento dove arrivi da un'annata tragica, prendi un allenatore che ti ristema l'ambiente, anche a livello mediatico, anche perché ha una storia. È uno bravissimo a gestire alcune problematiche. Per il Milan ho ancora qualche dubbio sulla lunga distanza ce l'ho, e la vittoria nel derby non me l'ha fugato, ma poi arrivo a dirti anche perché: non mi fermo a come ha giocato il Milan e sul fatto che si è difeso, ma è il dopo. Se il Milan pulisce tre palloni di fila fa tre gol all'Inter. Io sono convinto, anzi, lo so, che lui (Allegri, ndr) per questo è molto incazzato. La dichiarazione "Partita ridicola" viene fuori perché viene estrapolato perché stavamo litigando, non mi ricordo neanche il perché, e ho esagerato. Ma era dal punto di vista calcistico che non c'era stata una grande proposta. Io non sono nemmeno di quelli che dice che l'Inter ha strameritato e che il Milan ha vinto per fortuna. La fortuna esiste poco. Ho anche letto e sentito di gente che parla di portieri invertiti...ho capito, ma Maignan ce l'ha il Milan. È un fattore, l'ha comprato il Milan...".

Viviano poi continua: "A me ha deluso, e poi questa cosa non è venuta fuori, anche l'Inter. Perché il primo tempo okay, ma nel secondo poteva fare anche meglio dal punto di vista della fluidità. Probabilmente non ha saputo reagire al gol del Milan".