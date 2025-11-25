Il belga "pazzo" di Allegri: così Saelemaekers è rinato nel progetto di Max

Una rinascita incredibile, o forse no. La storia di Alexis Saelemaekers non è scontata, anche se il ragazzo ha sempre fatto vedere cose interessanti, sia con la maglia rossonera che con quelle di Bologna e Roma, dove l'anno scorso ha saputo consacrarsi con una stagione positiva sotto tutti i punti di vista. La serata contro l'Inter, magnifica, ha lasciato nuove riflessioni in casa Milan: ma quanto è funzionale Alexis per Allegri? E quanto Max crede in lui, non solo a parole ma a fatti, seri. Il belga gioca, corre, a volte sbaglia (vedi a Parma) ma resta comunque l'anima di questa squadra e del progetto di Max.

Alexis "Pazzo" Del mister

Il numero 56 rossonero è intervenuto così in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Inter. Parole forti, ma che trasmettono sicurezza e un senso di famiglia che probabilmente (senza troppi dubbi) si era perso nelle passate stagioni. "Scudetto? Nella sua carriera il mister ha vinto tanto, sa cosa serve per farlo, poi quest'anno si respira anche il senso di famiglia che c'era quando abbiamo vinto”. Queste non possono essere frasi di circostanza. L'esterno belga ha saputo cogliere al meglio la fiducia di Allegri sin dal primo giorno di ritiro. Un rapporto che tra i due sembra essere sbocciato definitivamente con la maglia rossonera. Nessuno aveva dato così spazio ad Alexis. Forse dobbiamo tornare alla stagione 2020/2021, quella del secondo anno di Pioli in rossonero per assaporare magia ed emozioni. Sì, perchè anche nell'anno dello scudetto Saelemaekers risultò utile ma non determinante ai fini del successo del maggio 2022. Sicuramente il ragazzo è cresciuto tanto, tantissimo da quella stagione.

Un'arma letale a livello tattico

Bravo nel difendere, piccante anche in zona offensiva. Il gol partita di Pulisic contro l'Inter nasce da un grande contropiede condotto anche da Alexis, protagonista nel pre assist all'americano con un tiro velenoso dalla distanza utile a impegnare un distratto Sommer. La prestazione del belga contro i nerazzurri è stata poi di grande sacrificio, e anche di qualità. Uscite da dietro pulite, corsa all'indietro "Allegriana" e tanto tanto cuore. Il belga si è preso il Milan, ma anche il cuore e la stima di Max Allegri.