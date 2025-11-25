Questo Milan ha bisogno di almeno tre rinforzi per sognare: Tare al lavoro

vedi letture

Il primo quarto di stagione, di fatto, è andato via. Il Milan è in una situazione ideale, per cui molti avrebbero messo la firma a inizio stagione: i rossoneri, rigenerati da Massimiliano Allegri, sono al secondo posto in classifica a soli due punti di distanza dalla Roma che oggi guarda tutti dall'alto in basso. Il Diavolo, dopo il passo falso contro la Cremonese, ha infilato 11 risultati utili consecutivi e non ha praticamente mai sbagliato uno scontro diretto. Eppure, per cercare di centrare l'obiettivo finale e magari sognare un po' più in grande, è necessaria una cosa: allungare la rosa.

Tre colpi

Quest'estate, come puntualmente ricorda Tuttosport, il Milan ha vissuto una vera e propria cura dimagrante che ha portato la rosa a ridursi a soli 19 giocatori di movimento. Una decisione che fin da subito è apparsa azzardata e che ha presentato già il conto in questa stagione, nell'ultimo mese quando, a turno, Allegri ha avuto fuori mezza squadra. Per questa ragione è necessario che la sessione di gennaio si porti via le feste, come di consueto, ma in cambio lasci qualche rinforzo a Milanello. Nello specifico, guardando l'attuale rendimento e composizione del roster rossonero, sarebbero tre i colpi prioritari: un centrale di difesa, un esterno di centrocampo e un centravanti.

Tare al lavoro

Al momento la retroguardia rossonera, che pur sta facendo molto meglio rispetto all'anno passato complice un assetto più equilibrato di tutta la squadra, conta tre titolari pressoché inamovibili, a cui si aggiunge De Winter che si è dimostrato abbastanza solido come prima scelta di riserva. Il quinto è il giovanissimo Odogu che rimane ancora un oggetto misterioso: in presenza di uno o più infortuni sarebbe meglio avere anche qualche altro elemento all'interno del reparto. A centrocampo serve un rincalzo per Saelemaekers, tra i pupilli di Allegri ma che ha bisogno di ricambio: Athekame deve crescere e ora starà fuori per un po' per infortunio. Infine c'è la questione centravanti: Gimenez sta deludendo le aspettative, nonostante l'impegno. Serve una punta d'area di rigore, come piacciono ad Allegri: secondo quanto riferisce Tuttosport il direttore Tare avrebbe già avviato contatti con intermediari e agenti alla ricerca del nome giusto.