Pulisic segna, Maignan para: il Milan vince il derby e batte un'altra big

Il Milan si conferma ancora una volta un'ammazzagrandi: dopo Bologna, Napoli e Roma, la squadra di Massimiliano Allegri ha infatti battuto ieri sera un'altra big della Serie A, cioè l'Inter. A decidere il derby di Milano è stato Christian Pulisic, bravo a sfruttare una parata non precisa di Sommer su un tiro di Alexis Saelemaekers, con l'americano che poi ha segnato quasi a porta vuota. Ma se il Diavolo è uscito da San Siro con i tre punti in tasca deve ringraziare anche Mike Maignan, autore di alcune belle parate nel primo tempo e soprattutto di un rigore neutralizzato nella ripresa al grande ex della partita Calhanoglu.

SORPASSO - Lo riferisce stamattina il Correre della Sera che spiega che con questo successo il Milan supera l'Inter di Chivu in classifica e resta a due punti dalla Roma che, dopo aver battuto la Cremonese, è ora in vetta da sola. Quello di ieri sera è stato per i rossoneri il sesto derby di fila senza perdere: il Diavolo ha confermato ancora una volta che, soprattutto quando gioca contro le grandi della Serie A, è un corpo unico che sa bene cosa fare, come farlo e quando farlo. Se la formazione milanista non è prima in classifica in questo momento non è certamente per il suo rendimento negli scontri diretti, ma certamente per i troppi punti lasciati per strada contro le piccole.

SUBITO TESTA ALLA LAZIO - Nel post-partita, Allegri ha commentato così la vittoria dei suoi ragazzi: "Una bella vittoria, è stata una partita divertente. Nel primo tempo siamo stati un pochino assenti, poi la squadra ha giocato meglio. Vincere gli scontri diretti è una bella gioia, poi ci sono campionati in cui vinci con le big ma perdi punti con le piccole... Alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Il risultato è importante a livello psicologico: perdendo saremmo andati a meno 5...". Ora ancora qualche ora per festeggiare, poi Max è stato chiaro: da domani si pensa già alla prossima gara contro la Lazio di sabato prossimo.