Max profilo basso: tra certezze, coppia inedita e un dubbio di formazione

vedi letture

Il grande giorno, alla fine, è arrivato. Questa sera alle 20.45 allo stadio San Siro si gioca Inter-Milan, il primo Derby della Madonnina di questa stagione. Il fatto che arrivi dopo due settimane di sosta per le Nazionali non ha fatto che aumentare l'attesa e l'adrenalina per una delle gare più importanti dell'anno, quest'anno ancora di più vista la situazione di classifica attuale e lo score della passata annata. Sarà anche il ritorno di Massimiliano Allegri nella stracittadina milanese e l'esordio del nerazzurro Cristian Chivu. Insomma, come sempre, una gara dai mille volti.

Profilo basso

Come sempre di fronte a questi tipi di impegno, specialmente in questa parte della stagione, Max Allegri ha scelto la via del profilo basso, che poi è quella che il tecnico livornese sta perseguendo da agosto. Come ricorda questa mattina il Corriere della Sera, l'allenatore rossonero ieri in conferenza stampa ha ricordato che oggi non sarà una sfida-snodo, per quanto importante come Derby, e che per l'obiettivo Champions League che si è prefissato il Milan sarà importante guardare la classifica da marzo in avanti. Per questo Allegri non parla di Scudetto, sottolineando che le favorite rimangono la stessa Inter e il Napoli, ma tiene aperta la porta per stasera ricordando a tutti che si parte dallo 0-0.

Certezze, coppia inedita e un dubbio

In questo contesto, la formazione rossonera oggi avrà tutto. A partire da grande esperienza e certezze di questo Milan. In mezzo al campo, infatti, si formerà nuovamente il duo Luka Modric-Adrien Rabiot, che si completerà con Fofana. Il croato ha giocato un'infinità di gare di questo tipo, anche se questo sarà il suo primo derby milanese, e come ha fatto fino a oggi sarà cruciale con la sua enorme intelligenza. Ancora più importante, forse, il recupero di Adrien Rabiot che è il giocatore di Allegri e che per lui copre tutto il campo, in entrambe le fasi. Molta attenzione, poi, sarà posta sulla coppia inedita in attacco: per la prima volta il Diavolo giocherà con Leao e Pulisic, i titolari designati a inizio anno. L'obiettivo è sorprendere una difesa nerazzurra alta e più statica con giocatori tutta rapidità e tecnica. Un solo dubbio della vigilia riguarda la fascia sinistra: Allegri però sembra intenzionato a fidarsi di Davide Bartesaghi dall'inizio, sfruttando Estupinan a gara in corso.