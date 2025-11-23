Donadoni su Comotto: "Può solo crescere e migliorare: può fare il play ma anche altro"

Il centrocampista classe 2008 Christian Comotto, cresciuto e di proprietà del Milan, sta vivendo la sua prima stagione da professionista completa allo Spezia, in Serie B. Non è stato un inizio semplice con il tecnico D'Angelo esonerato e soprattuto un infortunio che ha tenuto ai box il giovane talento per circa un mese: Comotto rientrerà questo weekend nella gara contro il Mantova, in vista di cui ha parlato il nuovo allenatore spezzino Roberto Donadoni, una leggenda milanista. Le parole di Donadoni su Comotto:

Le parole di mister Donadoni su Comotto: "Comotto è tornato a pieno ritmo, ma ha necessità di un certo tipo di progressione. Comotto penso possa giocare in tutti i ruoli nel centrocampo a tre. Può fare il play ma anche altro. È un ragazzo molto volenteroso, ha voglia di dimostrare le sue capacità. Ritengo che un calciatore meno si specializza e più vantaggi ha. Sapersi muovere da play piuttosto che da interno gli dà più capacità per esprimersi. È da tenere in considerazione, può solo crescere e migliorare”.