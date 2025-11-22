Tre punti sotto la lente di ingradimento del Milan alla vigilia del Derby

Le ore scorrono e il primo Derby della Madonnina si avvicina. Già normalmente la partita è una delle più sentite dell'anno da entrambe le parti, indipendentemente dalle prestazioni stagionali: quest'anno ad alimentare l'attesa ci sono tantissimi elementi. In primis la classifica, con i nerazzurri in testa con due punti di vantaggio sui rossoneri; poi lo storico dell'anno scorso, quando il Diavolo non perse mai in cinque confronti; quindi le diverse filosofie allo specchio, da una parte l'attacco migliore del campionato e dall'altra una difesa che nei big match ha trovato solidità... E si potrebbe continuare. Al netto di tutto questo, però, ci sarà il campo e si svilupperanno nuove storie, tendenze e situazioni decisive. Vediamo quali sono i tre punti sotto la lente di ingrandimento del Milan alla vigilia del Derby.

Adrien Rabiot

Inutile dirlo, la notizia più importante di questo Derby, per il Milan, è il ritorno di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, assente per un mese intero, sarà titolare domani sera contro l'Inter, come annunciato telegraficamente da Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa: "Gioca!". Il pupillo del tecnico livornese è mancato tantissimo nelle due fasi ai rossoneri nel periodo di assenza e alla lunga, quando le energie dei suoi compagni di reparto costretti a giocare sempre sono andate a ridursi. Ritrovarlo significa riportare in un colpo solo quantita, qualità ed esperienza. Questo è Adrien Rabiot, questo è Adrien Rabiot per Allegri, questo è Adrien Rabiot per il Milan.

Parola alla difesa

Domani il Milan si ritroverà davanti l'attacco dell'Inter che, numeri alla mano, è il più forte della Serie A. Come se non bastasse ci sarà anche il ritorno di Marcus Thuram, uno che ha spesso fatto male ai rossoneri. La formazione di Chivu, nonostante abbia già patito tre sconfitte in campionato, è stata in grado di segnare 26 gol in 11 partite: una media molto importante. La difesa del Milan, migliorata tantissimo sotto la guida di Allegri, si ritroverà davanti al peggior banco di prova possibile: servirà una prestazione solida e di sacrificio del reparto come di tutta la squadra.

La coppia Pulisic-Leao

Dopo undici giornate di campionato, due partite in Coppa Italia e tre mesi e mezzo di stagione, finalmente il Milan giocherà con la coppia d'attacco designata a inizio anno. I due attaccanti del 3-5-2 saranno Rafael Leao e Christian Pulisic: un duo inedito con questo modulo ma sulla carta il più forte di cui Allegri può disporre. L'obiettivo è non dare punti di riferimento a una difesa, quella interista, che fa più fatica di fronte a un reparto offensivo "libero". Per questa ragione l'affiatamento di portoghese e americano in campo, così come la capacità che la squadra avrà di rimanere compatta, potranno fare la differenza in fase di possesso per il Diavolo.