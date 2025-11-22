CorSera - La sfida di Maignan e Sommer, entrambi in scadenza: è derby anche per i sostituti

C’è il derby, c’è tensione e tutto il contorno che accompagna la stracittadina di Milano, ma secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera sia Sommer che Mike Maignan sono pronti ad onorare la partita di San Siro, ma anche a lasciare Milano e la Serie A al termine della stagione: così il derby tra Milan ed Inter comprende anche la caccia ai successori dei rispettivi numeri uno, entrambi in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Una ricerca che dovrà fare i conti, com’è logico che sia, con dei paletti finanziari. Trovare un portiere a basso costo, a costi “normali” e già pronto ad indossare una maglia pesante non è lavoro da poco: ed è per questo che i nomi per il post Sommer si incrociano spesso con quelli per il post Maignan (sempre che il francese non rinnovi a sorpresa).

I nomi sono quelli di Caprile del Cagliari, Suzuki del Parma, Atubolu del Friburgo, Meslier del Leeds. A questi si aggiunge anche il Dibu Martinez, che in Inghilterra hanno accostato all’Inter. Una partita aperta e imprevedibile, proprio come il derby di domani sera. Per il CorSera sono i nerazzurri a partire avanti, proprio come era successo l’anno scorso in Serie A, Supercoppa e Coppa Italia. Con il dettaglio che i nerazzurri non vincono dall’aprile 2024: nella scorsa stagione il Milan ha ottenuto cinque risultati utili consecutivi, con la grande gioia della Supercoppa Italiana vinta in finale contro l’Inter.

Lo stato di forma dei due portieri è differente: Sommer è stato altalenante, tra errori importanti contro la Juventus ed interventi decisivi contro la Roma. Il giocatore che nella scorsa stagione ha sbarrato la porta in faccia a Yamal in semifinale di Champions League non si è ancora rivista. Lo confermano anche i dati: la differenza tra tiri ricevuti e parate potenziali rispetto a Svilar, Milinkovic-Savic e Maignan è netta, anche perché lo svizzero è l’unico che ha un saldo negativo.

Nella sponda rossonera del naviglio invece c’è un sentimento diverso nei confronti del portiere francese a partire dalla scorsa estate, quando Allegri lo ha ha convinto a rimanere nonostante la lauta offerta di stipendio del Chelsea. Mike è tornato ad essere Magic nelle notti di San Siro, basti pensare al rigore decisivo parato a Dybala nel finale di Milan-Roma. Per quanto riguarda l’aspetto contrattuale non ci sono novità: attualmente l’ex Lille sta andando verso la scadenza, con la possibilità di firmare un eventuale pre contratto con una futura squadra a partire dall’anno nuovo. Prima però c’è un derby sul quale mettere le mani per indirizzare una corsa scudetto molto combattuta.