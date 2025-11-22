Collovati sull'Italia: "Se non battiamo l'Irlanda del Nord meritiamo di stare a casa"

Collovati sull'Italia: "Se non battiamo l'Irlanda del Nord meritiamo di stare a casa"
Oggi alle 00:30News
di Federico Calabrese

Fulvio Collovati ha parlato così sulle pagine della Gazzetta dello Sport della sfida playoff che l'Italia affonterà a marzo contro l'Irlanda del Nord per il Mondiale 2026: "Contro l’Irlanda del Nord non ci saranno problemi: è una squadra fisica, poco tecnica.

E se ci fossero delle difficoltà tali da fermarci, beh, significherebbe che meritiamo di restare a casa, come  peraltro è successo nel 2022 contro la Macedonia. L’eventuale finale sarebbe diversa, più complicata, soprattutto per il problema del fattore campo: preferirei affrontare la Bosnia".