Collovati sull'Italia: "Se non battiamo l'Irlanda del Nord meritiamo di stare a casa"
Fulvio Collovati ha parlato così sulle pagine della Gazzetta dello Sport della sfida playoff che l'Italia affonterà a marzo contro l'Irlanda del Nord per il Mondiale 2026: "Contro l’Irlanda del Nord non ci saranno problemi: è una squadra fisica, poco tecnica.
E se ci fossero delle difficoltà tali da fermarci, beh, significherebbe che meritiamo di restare a casa, come peraltro è successo nel 2022 contro la Macedonia. L’eventuale finale sarebbe diversa, più complicata, soprattutto per il problema del fattore campo: preferirei affrontare la Bosnia".
