Pagliuca sul derby: "Allegri è un vincente e sa come preparare il derby. Una vittoria del Milan lo porterebbe in lotta per lo scudetto"

Tutto pronto per Inter-Milan, in programma domenica sera. Un derby che vale tantissimo, non soltanto per la classifica ma anche per le ambizioni future delle due squadre, in lotta nei piani alti della classifica. Chi di derby ne ha giocati tanti è Gianluca Pagliuca, che ai microfoni di MilanNews.it ha parlato così della stracittadina.

Che partita ti aspetti domenica?

"Una sfida equilibrata con molti gol".

C'è una favorita?

"Un derby è sempre un derby, ma credo che l'Inter sia favorita".

Ti sta piacendo Chivu?

"Sì, devo essere sincero. Non ci credevo molto all'inizio, quando hanno ufficializzato il suo arrivo. Ma mi sono ricreduto, mi sta piacendo molto".

Come la preparerà Allegri?

"Massimiliano Allegri è un vincente e sa come preparare determinate partite, lo ha dimostrato ampiamente anche in questa stagione".

Per chi credi sia più importante?

"Penso per entrambe, per la classifica e per lo stato emotivo".

Con una vittoria, il Milan può candidarsi allo scudetto?

"Sì, credo che una vittoria da parte dei rossoneri potrebbe essere importante anche in questa ottica. Una vittoria domenica inserirebbe il Milan in maniera concreta nella lotta scudetto".

Hai visto evoluzioni di Allegri rispetto al suo passato?

"No, Allegri non si evolve. Allegri è vincente così".

I calciatori che possono incidere maggiormente?

"Lautaro Martinez e Pio Esposito per l'Inter, Maignan e Modric per il Milan".