Gruppo di investitori Usa entra nel capitale del Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Gli americani nel pacchetto azionario del Cagliari, un'altra squadra di serie A che ha solleticato gli interessi di investitori a stelle e strisce. La firma è arrivata oggi, dopo trattative e contatti rimasti finora sotto traccia. Il presidente del club sardo rimane Tommaso Giulini, ma i nuovi soci dagli Stati Uniti hanno acquisito quote consistenti. L'ingresso nel capitale sociale rossoblù è di un gruppo di investitori americani che fa riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management. L'operazione - si legge in una nota del Cagliari - nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l'obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio. Il presidente Giulini - precisa il club - manterrà il controllo e la guida operativa, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato.

"Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori - dichiara Giulini - rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all'esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro". "Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia", afferma Fiori. Dopo la firma di oggi ci sarà il closing, quindi la presentazione dell'investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari. (ANSA).