Morente: "Modric gioca come se avesse 25 anni: un modello assoluto"

L'attaccante del Lecce Tete Morente è stato intervistato dal quotidiano spagnolo As e ha parlato di alcune consocenze del calcio iberico, oggi in Italia, come Luka Modric e Nico Paz. Le sue dichiarazioni.

Tete Morente su Modric: "Modric ha ancora molto da offrire. Lo ammiro tantissimo. Gioca come se avesse 25 anni. Inoltre, è un grande giocatore di squadra, e i suoi compagni lo apprezzano molto. Gli ho chiesto la sua maglia quando giocava nel Real Madrid, e gliel'ho chiesta di nuovo qui in Italia, quindi ora le ho entrambe. Ho potuto chiacchierare con lui per un po dopo una delle partite, ed è stato un piacere perché è un modello assoluto. Le parole non possono rendere giustizia a ciò che questo giocatore significa per me".

Tete Morente su Nico Paz: "Sta diventando una star? Qui in Italia, sì, e giustamente. Tutti parlano di lui, e il ragazzo se lo merita. È talento puro. Ha visione di gioco, dirige la squadra, attacca e segna gol. È un calciatore di altissima qualità, sta raggiungendo un livello molto alto, e prevedo un futuro grandioso per lui"