Bergomi su Italia-Irlanda del Nord: "Contento di aver evitato la Svezia. E sull'eventuale finale..."
di Federico Calabrese

Beppe Bergomi, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del playoff che l'Italia giocherà contro l'Irlanda del Nord. Questo un estratto delle due dichiarazioni a riguardo: "Sono contento di aver evitato la Svezia, la loro fisicità l’avremmo sofferta.

Anche i nordirlandesi hanno una identità forte e, soprattutto, corrono molto, ma dal punto di vista tecnico, siamo decisamente superiori. Se dovessi scegliere un avversario per l’eventuale finale, direi il Galles: non mi fido della Bosnia e della scuola slava". 