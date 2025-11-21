Leonardo: “Non mi è piaciuto allenare. Andai al Milan per preparare la vendita del club”

Il dirigente brasiliano Leonardo, ex allenatore e direttore sportivo del Milan ed ex allenatore dell'Inter, ha inoltre ha lavorato per tanti anni al Paris Saint Germain per poi concludere la sua carriera in una squadra di club. L'ex attaccate brasiliano ha parlato a RMC Sport nel corso della quale ha citato tra le altre cose Thiago Motta, in passato al PSG ma con le ultime esperienze da allenatore fatte in Serie A, soprattutto con Bologna e Juventus e la questione dell'allenatore. Vediamo le sue parole:

Partendo dall'attuale allenatore del PSG, Luis Enrique: "Lucho è perfetto, ha saputo trasmettere la sua mentalità a una squadra giovane. Ma per me Motta al Psg sarebbe geniale: conosce il club, ha un'estetica, vuole fare bel gioco, adora Parigi. È un mio rammarico non vederlo in panchina".

L'ex allenatore della Juve è stato uno dei primi colpi fatti da Leonardo quando era ds del PSG: "Se guardi chi vince la Champions, sono i club più ricchi. Se non spendi, non vinci. E per noi, all'inizio, l'obiettivo non era di vincere la Champions, ma di essere subito competitivi. È quello che abbiamo fatto. Spendemmo solo una settantina di milioni per Ibrahimovic e Thiago Silva, e non guadagnavano molto di più di prima. Verratti? Magari sarebbe stato meglio per lui andare via dopo cinque anni. Ma è rimasto fedele al club. Forse poteva fare di più in carriera, ma ha comunque vinto tanto. Se rimani così lungo è difficile essere sempre al top".

Sulla vittoria della Champions League del Psg: "È stato talmente bello, con un personaggio centrale come Luis Enrique che ha trasmesso tanto ai giocatori. Il tutto dopo anni difficili. E non va sottovalutato il fatto che lavorino in un centro di allenamento moderno come il loro".

Rimpiangi l'addio alla Serie A ? "Non mi è mai piaciuto allenare. Iniziai al Milan perché andava preparata la vendita del club. E poi l'Inter solo perché me lo chiese Moratti. Penso che non tornerò nel calcio, salvo forse per un progetto ambizioso che mi appassioni. Come fu con il PSG".