La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il leggendario portiere brasiliano Claudio Taffarel tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Mike Maignan, la malattia di Franco Baresi e il ritorno ai massimi livelli della Serie A gli argomenti affrontati.

Sulla malattia di Franco Baresi avversario affrontato nella finale di Coppa del Mondo a USA 94: "Baresi ha il cancro? (Taffarel non a conoscenza e visibilmente sotto choc, ndr). Mi dispiace tanto, grande Baresi. Grande Baresi, come giocatore tutti sanno quello che ha fatto in campo. A Pasadena era grande, grande. Lui è una grande persona. Speriamo veramente che viene fuori da questo."

Se Mike Maignan fa parte dei più forti estremi difensori al mondo: "È un buon portiere sì. Sta facendo bene. Il luogo più adatto per vedere i più forti però restano i Mondiali. Quindi aspettiamo qualche mese ancora..."

Taffarel non nasconde il suo debole per Alisson che lo ha allenato ai tempi del Liverpool e ora in nazionale dove fa il preparatore dei portieri: "In Inghilterra lui è molto considerato e se ne parla tanto. Sta facendo sempre bene e ogni anno fa tanto per la squadra. È un portiere molto tecnico e di personalità. In ogni partita dà sempre tutto..."

Però gli manca vincere il mondiale come fece proprio Taffarel nel 1994: "Vincere il mondiale manca a tanti grandi giocatori. Pensa a Messi che ha fatto di tutto per vincerlo. Ci è riuscito... e posso dirvi che vincere la Coppa del mondo è una gioia molto grande."

Si dice che la Serie A dei suoi tempi è come la Premier League oggi. (Taffarel ha giocato nella Reggiana e nel Parma ai tempi d'oro del calcio italiano negli anni novanta, ndr) Che opinione si è fatto sul nostro calcio? "Sicuramente il paragona ci sta. Io quei bei momenti del calcio italiano negli anni 90 li ho vissuti, i grandi giocatori erano tutti lì. Però ho visto una crescita nella Serie A e speriamo che continui così. Oggi nel calcio molto gira intorno ai soldi. Le società che vincono sono quelle che prendono i migliori giocatori. Come quel Milan fortissimo dei miei tempi."