Leao e Pulisic, 100 giorni dopo ecco il nuovo show! Per un derby da scintille

Un derby di Milano che promette scintille. Inter e Milan si affronteranno domenica sera in una stracittadina che potrebbe valere molto. Massimiliano Allegri sorride per vari recuperi, gran parte dell’attenzione sarà su Rafael Leao e Christian Pulisic. Numeri a parte, nei derby, i numeri contano solo fino a un certo punto: quello che farà la differenza sarà come riusciranno a incidere sul ritmo della partita e a leggere gli spazi lasciati dalla difesa avversaria.

Leao sarà la mina vagante dell’attacco rossonero: la sua velocità e la capacità di dribblare in uno contro uno possono mettere in crisi la linea difensiva dell’Inter, soprattutto nei contropiedi. Ogni palla che riceverà tra le linee potrà trasformarsi in un’occasione pericolosa, senza dimenticare che la sua capacità di inventare tiri dalla distanza rende difficile per i nerazzurri prevedere le sue mosse. Pulisic, invece, agirà tra le linee, pronto a servire compagni o a inserirsi negli spazi in profondità: la sua rapidità di pensiero e il senso tattico possono spezzare la rigidità difensiva dell’Inter, creando superiorità numerica e occasioni improvvise.

In un derby così equilibrato, dove spesso decide un episodio, Leao e Pulisic rappresentano l’arma segreta del Milan: l’uno con l’esplosività e la capacità di finalizzare, l’altro con la visione di gioco e la capacità di aprire spazi. Se domenica riusciranno a coordinarsi e a leggere i momenti chiave della partita, potrebbero essere proprio loro a decidere l’esito di un match che, come sempre, non si gioca solo con i piedi, ma anche con l’intelligenza e il coraggio.

Le loro assenze hanno pesato ed è chiaro che in un campionato così equilibrato, quei tocchi di lampo in più possono fare la differenza. Max Allegri li schiererà insieme quasi 100 giorni dopo l'ultima volta, in quella sfida contro il Bari lo scorso agosto. Adesso i due sono pronti per un nuovo show, per trascinare il Milan e provare a vincere un derby che potrebbe rappresentare uno dei primi spartiacque stagionali.