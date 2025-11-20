Ecco il playoff dell'Italia! Irlanda del Nord in semifinale, poi in finale in trasferta
Sorteggiato il playoff dell'Italia. La nazionale di Rino Gattuso giocherà la semifinale il 26 marzo in casa a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, per poi affrontare in finale una tra Galles e Bosnia in trasferta.
