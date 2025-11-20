Zambrotta, operazione alla gamba e racconto social. Ecco di cosa si tratta

Dopo le dichiarazioni ad aprile che seguono, il 19 novembre, sette mesi dopo, Zambrotta è finito sotto i ferri per l'operazione alle gambe di cui parlava nello scorso mede di Aprile. Le gambe cosiddette "a parentesi" sono sempre stata una caratteristica propria dell'ex terzino del Milan che, dopo anni di carriera, ha deciso di risolvere. Nella giornata dell'intervento ha condiviso via social la sua giornata in ospedale, raccontandone le varie fasi attraverso delle storia Instagram in cui ha taggato l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Vediamo le parole di aprile con le quali ha spiegato nel dettaglio l'operazione alla quale si è sottoposto:

"Durante la mia carriera non ho avuto grandi infortuni. Mi sono operato tre volte ai menischi interni, cose molto semplici rispetto a un crociato o a un legamento. In questo momento non li ho né a sinistra né a destra, quindi, col tempo, le gambe si sono arcuate - diceva ad aprile Zambrotta, affetto da varismo. Sono andato a farmi vedere da tre o quattro chirurghi importanti a livello nazionale e non si spiegano come possa avere queste ginocchia e come possa riuscire a fare attività fisica come, per esempio, il padel. In che cosa consiste l'operazione? Dovrò fare una osteotomia. In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parti di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se quest'ultima toccherà inserirla fra qualche anno".