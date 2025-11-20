Sabatini sul derby: “L’Inter è più forte e favorita, fuori discussione”

Manca sempre meno al big match di domenica sera di San Siro, il derby di Milano, che vedrà sfidarsi la squadra di Allegri contro quella di Chivu. Una partita tosta, insidiosa, che non sai mai cosa può nascondere e proprio per questo motivo, spesso impronosticabile. Sandro Sabatini però ha esaminato la situazione delle due squadre e ha espresso la sua opinione in merito alla favorita per la vittoria finale. Vediamo le sue parole:

Chi vincerà il derby? “Il pronostico è difficile, me la potrei cavare dicendo che il derby fa storia a se o che di solito vince la squadra sfavorita. Io però non riesco a non essere sincero, la squadra più forte è l’Inter, il Milan con Rabiot e Pulisic tornerà a giocare bene come quando erano disponibili nelle altre partite. Però credo che l’Inter sia un bel po’ più forte del Milan sia come rosa sia come 11 titolari, poi il derby si vedrà quello che succederà però è favorita l’Inter, è fuori discussione”