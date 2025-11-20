Rabiot: "Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene, mi manca solo il campo"

vedi letture

Adrien Rabiot, intervistato da DAZN, ha parlato così del suo momento dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane:

Sulla sua condizione: “Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene”.

Sulla sua determinazione: “A nessun atleta piace essere infortunato, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra in questo periodo. Ho preso un po' più di tempo per recuperare, perché quando si tratta del polpaccio bisogna fare attenzione. Meglio non rischiare di rimanere altre 3-4 settimane fuori”.

Sulla sua assenza: “Penso sempre di poter aiutare, se ci sono, siamo più forti. Do sempre tutto, faccio il massimo per i miei compagni. Ci sono stati momenti positivi e negativi, abbiamo fatto bene contro le grandi (Roma, Napoli e Atalanta) ma ci è mancato qualcosa contro Pisa e Parma. C'era meno concentrazione, la squadra era meno solida".

