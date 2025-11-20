Tuttosport: "Vinicius fa sognare, però l’obiettivo rimane Lewa"
"Vinicius fa sognare, però l’obiettivo rimane Lewa": titola così stamattina Tuttosport che riporta le parole che l'attaccante del Real Madrid ha pronunciato qualche sera a Milannews.it dopo la gara del suo Brasile contro la Tunisia: "Se mi piace? Sì, il Milan è il top". Una dichiarazione che avrà certamente fatto piacere a tifosi milanisti, ma il brasiliano è ovviamente un obiettivo ad oggi fuori dalla portata del club di via Aldo Rossi.
Chi invece resta nel mirino del Diavolo per la prossima estate (a gennaio è impossibile) è Robert Lewandowski, centravanti in scadenza con il Barcellona al termine di questa stagione. Qualche contatto tra le parti ci sarebbe anche già stato e il polacco non ha chiuso la porta.
