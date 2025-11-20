Milan, Gimenez verso il forfait per il derby di domenica

Massimiliano Allegri avrà praticamente tutto il gruppo a disposizione per il derby contro l'Inter di domenica sera, l'unico assente sarà con ogni probabilità Santiago Gimenez che non ha ancora risolto il problema alla caviglia che lo tormenta da tempo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che "ieri il messicano ha svolto esercizi di potenziamento sulla sabbia e dunque è complicato pensare che possa essere anche solo in panchina nella stracittadina". Dopo Maignan, Gabbia e Ricci che sono rientrati a Milanello già martedì, ieri si sono rivisti dopo gli impegni con le rispettive nazionali Leao, Pavlovic, Odogu, Nkunku e Modric. Da stamattina il gruppo rossonero sarà al completo con i ritorni di Saelemaekers, De Winter, Athekame e Bartesaghi.

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa