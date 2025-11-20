Camarda: "Spero di arrivare un giorno in Nazionale A, è il sogno di tutti"

Francesco Camarda ha rilasciato una lunga intervista a "Generazione Azzurra" a Vivo Azzurro TV. Ecco le sue parole riportate da sportmediaset.it:

Sulle nazionali giovanili: "Ho iniziato in Under 15, la prima convocazione fu con la Slovenia e segnai anche. Capii subito l’importanza della maglia azzurra, fu una bellissima emozione. Sono passato dall’Under 16 con Zoratto, per poi salire quasi subito in Under 17 con mister Favo. Fra noi si è creato un bel rapporto e ancora adesso ci sentiamo. Abbiamo vinto quel bellissimo Europeo: si era creato un clima fantastico di fiducia fra noi e lo staff e non poteva andare diversamente. Poco dopo ho giocato anche l’Europeo Under 19 con mister Corradi e uscimmo in semifinale con la Spagna, un vero peccato perché anche lì potevamo andare in fondo".

Sulla Nazionale A: "Spero un giorno possa arrivare, è il sogno di ognuno di noi".

Sull'Under 21: "Siamo un gruppo molto forte e unito. Ci troviamo proprio bene insieme e in campo si vede: quando c’è da essere seri siamo seri, ma fuori dal campo siamo come una famiglia. I gol arrivano per merito della squadra e del mister: nessun attaccante può segnare se i compagni non lo mettono nelle condizioni di farlo".