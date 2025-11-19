Prandelli sul derby di Milano: "Mi aspetto molti gol"
Cesare Prandelli, ex allenatore, tra le altre, di Fiorentina e Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha rivelato anche che derby di Milano si aspetta domenica sera tra Inter e Milan: "Pronostico? Mi aspetto molti gol".
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
