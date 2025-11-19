Prandelli sul derby di Milano: "Mi aspetto molti gol"

Cesare Prandelli, ex allenatore, tra le altre, di Fiorentina e Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha rivelato anche che derby di Milano si aspetta domenica sera tra Inter e Milan: "Pronostico? Mi aspetto molti gol".

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa