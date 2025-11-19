Giovani promesse rossonere. Camarda, vita dura a Lecce ma in nazionale è una sentenza: 4 gol in 4 partite con l'U21

vedi letture

Francesco Camarda ha scelto quest'estate di lasciare il Milan e di andare in prestito al Lecce per giocare con continuità e continuare così il suo percorso di crescita. Le aspettative erano altissime visto che stiamo parlando del talento più cristallino insieme a Pio Esposito del calcio italiano, ma per il momento le cose non stanno andando come il giovane attaccante sperava: solo tre presenze da titolare e solo un gol segnato (il 28 settembre contro il Bologna).

CHE IMPATTO - Da ottobre, Camarda ha iniziato anche la sua avventura con l'Italia Under 21 e, al contrario di quello che è successo a Lecce, il suo impatto con gli azzurrini è stato impressionante: quattro gol nelle quattro partite valide per le qualificazioni agli Europei di categoria che l'attaccante classe 2008 ha giocato finora (uno alla Svezia, due all'Armenia e uno al Montenegro). L'ultima rete l'ha siglata ieri sera con un bel tiro da fuori area ai montenegrini. Peccato che poi sia stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un piccolo problema fisico che verrà valutato in queste ore dallo staff medico del club pugliese in vista della ripresa del campionato (i giallorossi giocheranno domenica alla 18 in casa della Lazio).

IL MILAN OSSERVA - Il Milan è ovviamente spettatore molto interessato della stagione di Camarda: in estate il giovane centravanti è passato al Lecce in prestito con diritto di riscatto, con il Diavolo che ha però tenuto il controllo del suo cartellino inserendo il diritto di riacquisto perchè crede fortemente nelle sue qualità. Il suo percorso di crescita deve passare comunque anche da momenti non semplici come quello che sta vivendo ora in Puglia, ma Francesco ha tutte le potenzialità per riscattarsi dopo un inizio di avventura al di sotto delle aspettative.

