Tomori-Gabbia-Pavlovic, il muro del Milan: con loro un gol subito ogni 142'

La prima cosa che Massimiliano Allegri aveva in programma subito dopo aver firmato il suo nuovo contratto con il Milan era sistemare la difesa che lo scorso anno aveva incassato troppi gol. Il tecnico rossonero è riuscito a trasformare tre giocatori che nella scorsa stagione hanno faticato parecchio come Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Ora sembrano essere diventati altri giocatori e con loro in campo il Diavolo subisce pochissimi gol.

CHE NUMERI! - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta questo dato: con Tomori-Gabbia-Pavlovic in campo insieme il Milan ha subito 5 gol in 711 minuti tra campionato e Coppa Italia, uno ogni 142 minuti. Solo Arsenal (un gol ogni 306 minuti, dati StatsPerform), Como (167) e Roma (150) fanno meglio. Senza loro sul terreno di gioco contemporaneamente la media si abbassa ad una rete incassata ogni 115 minuti. Il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic è atteso ora da un test a dir poco impegnativo contro l'Inter che vanta il miglior attacco della Serie A (26 gol in 11 partite).

RIECCO TOMORI - Gabbia e Pavlovic sono stati in nazionale durante questa sosta, mentre Tomori è rimasto a Milanello dove ha potuto lavorare per smaltire il problema al ginocchio che aveva rimediato a fine ottobre contro l'Atalanta. L'inglese era entrato nel finale del successivo match contro la Roma, mentre poi è rimasto in panchina per 90' nella trasferta di Parma. Ora sta bene e domenica tornerà in campo dal primo minuto nel derby di Milano, gara in cui il Milan ha bisogno del suo muro difensivo al completo.

