Milan, rispunta Fullkrug per l'attacco: il tedesco ha le caratteristiche che cerca Allegri

vedi letture

Viste le difficoltà realizzative di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, che comunque hanno ancora un mese abbondante per far cambiare idea ai dirigenti di via Aldo Rossi e stravolgere i loro piani, il Milan sta valutando da settimane ormai la possibilità di prendere un nuovo attaccante a gennaio con caratteristiche ben precise: dovrà essere un centravanti d'area di rigore, strutturato fisicamente, bravo di testa e nelle sponde. Ovviamente non ci saranno spese milionarie come in estate, ma si dovrà cercare qualche interessante opportunità di mercato low cost.

IDEA FULLKRUG - Una pista che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane è quella che porta a Niclas Fullkrug, 32enne attaccante del West Ham. Già durante l'estate 2024 i rossoneri lo avevano cercato quando era in uscita dal Borussia Dortmund, ma alla fine il tedesco decise di provare l'esperienza in Premier League. In Inghilterra le cose non stanno però andando come sperava (solo tre gol tra l'anno scorso e quest'anno) e per questo motivo sarebbe molto attratto dalla possibilità di cambiare squadra per rilanciarsi.

QUELLO CHE SERVE AL MILAN - Fullkrug non sta vivendo una fase calda della sua carriera, soprattutto a causa di qualche infortunio muscolare di troppo, ma si sa che a gennaio le opzioni di scelta sono limitate e dunque a volte bisogna "accontenarsi" di quello che c'è disponibile. Con le sue caratteristiche fisiche, è innegabile però che il tedesco è la tipologia di centravanti che serve al Milan e ad Allegri. A meno che Gimenez e Nkunku nelle prossime settimane non stravolgano i piani dei dirigenti del Diavolo.

